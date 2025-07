I Metallica contro il Ministero della difesa americano | Uso non autorizzato di Enter Sandman in un video

I Metallica hanno portato il Ministero Della Difesa americano alla rimozione di un video pubblicato recentemente accompagnato dalla super hit Enter Sandman. Lo scorso venerd√¨ il dicastero statunitense ha pubblicato sul X un video nel quale il Segretario della Difesa, Pete Hegseth mostra le potenzialit√† dei droni militari. Nel contenuto social era presente il classico dei Metallica del 1991, Enter Sandman. A distanza di poche ore dalla pubblicazione online, Hetfiled e soci hanno prontamente inviato una notifica di violazione copyright che ha portato il Dipartimento a cancellare il video, pubblicando al suo posto una nuova versione senza il loro iconico brano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - I Metallica contro il Ministero della difesa americano: ‚ÄúUso non autorizzato di Enter Sandman in un video‚ÄĚ

