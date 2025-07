Unicredit contro il Governo la conferma del Tar sul golden power

Il Tar del Lazio ha deciso di accogliere due dei ricorsi di Unicredit contro le limitazioni all’Ops su Banco Bpm, imposte dal Governo attraverso l’utilizzo del cosiddetto golden power. Il tribunale amministrativo ha ritenuto ingiustificate due misure della norma, lasciandone invece intatte altre due. L’esecutivo ha comunque accolto la decisione con favore, ma nel frattempo anche la Commissione europea ha messo sotto osservazione l’utilizzo del golden power da parte dell’Italia in un’operazione, come quella tra Unicredit e Banco Bpm, che riguarda due societĂ con sede in Italia. La decisione del Tar su Unicredit. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Unicredit contro il Governo, la conferma del Tar sul golden power

In questa notizia si parla di: golden - power - unicredit - governo

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Il Tar del Lazio azzoppa il golden power del governo su Unicredit-Bpm. Ma per il Mef va tutto bene - di Mariarosaria Marchesano Vai su X

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da UniCredit, contestando la legittimitĂ del 'golden power' applicato dal governo riguardo all'offerta pubblica di scambio (Ops) su Banco BPM. La sentenza, giĂ motivata, evidenzia du... #accoglie #ac Vai su Facebook

Golden power sull’Ops Unicredit-Banco Bpm: Salvatore Rossi ne smonta i due presupposti fondamentali; Unicredit: il Tar limita il golden power sull'Ops su Banco Bpm; Unicredit, che cosa succede all’Ops su Banco Bpm dopo l’intervento del Tar.

Golden power su Bpm il Tar accoglie a metà il ricorso di Unicredit - Rilievi del tribunale per due punti su quattro La banca di Orcel: “Soddisfatti, ora serve un nuovo intervento” ... Segnala repubblica.it

Banche, Giorgino: “Bene Tar su no vincoli Golden power a depositi/impieghi” - "Il senso della sentenza del Tar del Lazio è certamente quello di ridurre l'impatto del Golden Power esercitato dal Governo ma non del tutto. Si legge su msn.com