Riccardo il 17enne morto sepolto dalla sabbia Il padre indagato per omicidio colposo

E' indagato per omicidio colposo il papà di Riccardo B., il 17enne romano morto a Montalto di Castro (Viterbo) dopo essere rimasto sepolto nella buca sulla spiaggia che lui stesso aveva scavato. La notizia è stata riportata da Repubblica, che ha evidenziato il fatto che si tratta di un atto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Strage di Paderno: 20 anni al 17enne Riccardo Chiaroni che uccise la famiglia con 108 coltellate - È stato condannato a vent'anni di reclusione, il massimo della pena, Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in una villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni.

Riccardo, il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia: "Aveva scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla" - Quaranta minuti. Lunghissimi, infiniti. Tanto è durato il tempo delle ricerche prima che il corpo di Riccardo B.

«Riccardo è sotto la sabbia», il grido disperato del fratellino del 17enne morto in spiaggia. Il tunnel e i problemi alla vista - «Riccardo è sotto la sabbia!». Queste le urla allarmate del fratellino di Riccardo Boni, il 17enne morto nel pomeriggio di giovedì 10 luglio nella spiaggia di Montalto di.

Riccardo, il 17enne morto sepolto dalla sabbia. Il padre indagato per omicidio colposo; Montalto, Riccardo muore sepolto nella sabbia: il padre è indagato per omicidio colposo; Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro, il papà è indagato per omicidio colposo.

Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia: il papà indagato per omicidio colposo - Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla ... msn.com scrive

Montalto di Castro, indagato il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia - Dopo la tragica morte di Riccardo Boni, sepolto vivo in una buca che aveva scavato lui stesso sulla spiaggia di Montalto, la Procura di Civitavecchia, ha iscritto nel registro degli indagati il padre. Lo riporta tg.la7.it