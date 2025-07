Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro il papà è indagato per omicidio colposo L' allarme inascoltato dei fratellini e quei 40 minuti per trovarlo

Indagato per omicidio il papĂ di Riccardo Boni. Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro, il papà è indagato per omicidio colposo. L'allarme (inascoltato) dei fratellini e quei 40 minuti per trovarlo

In questa notizia si parla di: riccardo - boni - morto - sepolto

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia.

Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia. Il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo - Era un semplice gioco, come spesso capita sulla sabbia, ma per Riccardo Boni, 17 anni, è finito in un dramma che ha scosso l’intera comunità .

Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia - Bastano pochi secondi, a volte, perché una giornata d’estate si trasformi in qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro: il padre indagato per omicidio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/13/news/riccardo_boni_morto_sabbia_montalto_di_castro_padre_indagato_omicidio-424728459/?rss&ref=twhl… Vai su X

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in una buca in spiaggia scavata coi fratellini, smentisce che al momento della tragedia stesse dormendo sul lettino: "Io li tenevo a portata di vista, a due-tre metri. Stavano scavando una buca per gioco e poi Ri Vai su Facebook

Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato dai fr; Riccardo Boni, indagato il padre del ragazzo morto sotto la sabbia a Montalto: omicidio colposo; Riccardo morto inghiottito da una buca nella sabbia, il papĂ indagato per omicidio colposo.

Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia: il papà indagato per omicidio colposo - Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla ... Da msn.com

Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia, il papà indagato per omicidio colposo - Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla ... Scrive msn.com