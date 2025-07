LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | de Wolf vince gara-1 secondo Adamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Appuntamento alle ore 15 per gara-2! 12.52 Adamo limita i danni conquistando il secondo posto dopo una partenza assolutamente perfetta, de Wolf risulta troppo forte in gara-1 per essere minimamente impensierito. Sfortunato Lata crollato nelle retrovie, Langenfelder chiude sesto. 12.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 1 de Wolf, Kay NED HUS 35:13.030 19 1:43.600 6 1:51.518 1:47.182 1:46.430 0:26.868 0:33.727 0:26.409 0:24.514 Finish 2 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:16.733 19 0:03.703 0:03.703 1:44.060 11 1:45.180 1:49.388 1:46.706 0:24.968 0:32.554 0:24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf vince gara-1, secondo Adamo

