Calciomercato Inter, Marotta studia una nuova cessione: un centrocampista nerazzurro vicino al trasferimento al Pisa. A Milano si lavora ininterrottamente alle uscite del calciomercato Inter, in particolare per i giovani rientrati dai prestiti. Tra i nomi in lista figura Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, reduce da un’annata in Serie B con la maglia della Sampdoria. Nonostante le 35 presenze condite da 1 rete e 1 assist, il club ligure ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto fissata a 2,5 milioni di euro. Il prestito con diritto di riscatto non è stato trasformato in trasferimento definitivo, ma la Samp continua a tenere sotto osservazione il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, un centrocampista vicino al Pisa: tutti gli aggiornamenti sul giovane nerazzurro prossimo alla cessione