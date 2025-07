Nuoto pinnato bronzo mondiale per la pratese Mencarelli

Prato, 13 luglio 2025 - Nei giorni scorsi è tornata a Prato, dopo l'avventura sportiva in Grecia. Ed è stata festeggiata dal Notapinna Prato, la società nella quale è cresciuta. Giulia Mencarelli può insomma tracciare un bilancio più che positivo del Campionato Mondiale Giovanile di Nuoto Pinnato Indoor, svoltosi a Chios (in terra ellenica) poche settimane fa. La nuotatrice di Prato ha dato il proprio contributo alla staffetta 4X200 monopinna “SF Junior - Women”, decisivo per far registrare il tempo complessivo di 6:23.59 che ha consentito all'Italia di posizionarsi sul gradino più basso del podio (alle spalle dell'Ucraina e delle padrone di casa della Grecia) agguantando così una medaglia di rilievo intercontinentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuoto pinnato, bronzo mondiale per la pratese Mencarelli

Al via i Mondiali Giovanili di Nuoto Pinnato 2025 a Chios, in Grecia. Tra i protagonisti in vasca ci sono i toscani Anna Raffaetà, Giulia Mencarelli e Francesco Feroci.

