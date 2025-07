Intrighi, fughe disperate e spari: scopri come Eugenia e Adriano trascinano La Promessa in un vortice di tensione e paura. Eugenia scompare, la paura invade La Promessa. Il clima al servizio è di un silenzio teso, rotto solo dai sussurri carichi di ansia. Nessuno riesce a capacitarsi dell’assenza di Eugenia al battesimo: è come se mancasse un pezzo di cuore alla grande famiglia che vive e lavora nel palazzo. Il suo posto vuoto lascia nell’aria un peso difficile da ignorare. Hanno tutti il presentimento che qualcosa non vada. E la conferma non tarda ad arrivare. Ricardo piomba con il volto pallido e gli occhi sbarrati: porta con sé una notizia che congela il sangue nelle vene. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra Licenziata Da Romulo!