«Da corpo di Cristo a Cristo che corpo! è un attimo», dice uno dei commenti sotto ai video di un prete palestrato nel quale ci si può imbattere scrollando TikTok. Alcuni ministri di Dio non disdegnano l’attivitĂ fisica e certi mostrano perfino i tatuaggi sui bicipiti scolpiti. I preti belli hanno invaso i social. Come Jefferson Merighetti, sacerdote trentenne brasiliano che vive a Roma, rilanciato su TikTok da migliaia di video come o prete gato (il prete figo) o come don Giuseppe Fusari, della diocesi di Brescia, noto come “il prete culturista” che unisce catechesi e fitness, spiritualitĂ e benessere del corpo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Muscolosi e tatuati, il trend dei preti fighi che diffondono l’amore per Cristo su TikTok