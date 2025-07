Aurora Ramazzotti in bikini ironizza sulla foto col lato b in vista | Di solito ci metto la faccia

Aurora Ramazzotti ha dato il via all'estate con una vacanza in famiglia e sui social ha messo in mostra la sua innata ironia: ecco come ha commentato la foto in bikini con il lato b in primo piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata - Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la recente paparazzata che confermerebbe la gravidanza L'articolo Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata proviene da Novella 2000.

Aurora Ramazzotti contro chi rivela una gravidanza senza consenso: «Togliere alle donne la possibilità di raccontare la propria storia è mancanza di rispetto e accanimento» - L'influencer, in alcune Storie pubblicate su Instagram, ha sottolineato l'importanza di rispettare le scelte delle donne, chiunque esse siano, quando scoprono di essere incinte: «Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna.

Aurora Ramazzotti e le bugie delle foto sui social: “Solo in posa siamo tutti perfetti” - "In posa siamo tutti perfetti, ma non viviamo in posa, respiriamo e ci muoviamo ok?": così Aurora Ramazzotti ha sfatato il falso mito della perfezione.

