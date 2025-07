Eredità Agnelli fratelli Elkann fanno accordo col Fisco | versano 175 milioni ma senza ammettere colpe

Intesa tra i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e l’Agenzia delle Entrate per chiudere una complessa vicenda tributaria legata all’eredità di Marella Agnelli. Le indagini penali restano in corso a Torino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Eredità Agnelli, fratelli Elkann fanno accordo col Fisco: versano 175 milioni ma senza ammettere colpe

