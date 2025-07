Ucraina la Russia colpisce con 60 droni Trump valuta nuovi finanziamenti per Kiev

La Russia avrebbe schierato tre navi da guerra nel mar mediterraneo, una delle quali una portaerei armata con missili da crociera Kalibr. Lo rendono noto i media di Kiev. In Ucraina quattro persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito ad un attacco russo sulla cittĂ di Kherson e su Donetsk che si aggiungo alle 13 vittime dei missili sulla parte ovest del paese della notte precedente. "Il ritmo degli attacchi aerei russi richiede decisioni rapide e può essere rallentato ora dalle sanzioni" ha detto il presidente ucraino Zelensky. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, la Russia colpisce con 60 droni. Trump valuta nuovi finanziamenti per Kiev

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Giovedì 10 luglio, la Russia ha lanciato un attacco su Kiev causando numerose vittime e feriti. Colpiti sei distretti della capitale ucraina; incendi in alcuni edifici civili e commerciali. L'attacco segue l'ondata record di droni della notte precedente. Intanto, gli Stati

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: 'Putin vuole solo continuare a uccidere' - la Repubblica

