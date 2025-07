Sport e Salute sceglie il comune di Crotone per un finanziamento di 200.000 €

Sport e Salute sceglie il Comune di Crotone tra i progetti pilota per realizzare spazi inclusivi attraverso dei playground. Quella della Città pitagorica infatti, è stata tra le prime amministrazioni a presentare la propria candidatura ai sensi del progetto "Sport illumina" risultando aggiudicataria di un finanziamento di 200.000 euro per la realizzazione di spazi inclusivi per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Lo comunica l'assessore all'Impiantistica Sportiva Luca Bossi. Il Progetto "Sport Illumina" è un'iniziativa promossa dal Ministero dello Sport tramite il Dipartimento per lo Sport.

