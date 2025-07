Cina | completata autostrada elettrica ad anello attorno a deserto nel sud dello Xinjiang

La Cina ha completato la costruzione di un anello di trasmissione elettrica ad altissima tensione lungo 4.197 chilometri attorno al Bacino del Tarim, che ospita il deserto piu' vasto del Paese, segnando un'importante tappa infrastrutturale nella parte meridionale della regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina.

