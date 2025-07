Allerta arancione in Toscana e allagamenti a Genova | dove colpisce il maltempo

Dopo una lunga ondata di caldo che ha scatenato un aumento drastico delle temperature, il maltempo torna a minacciare diverse aree della Penisola. Piogge anche intense e temporali sono previsti oggi su numerose regioni del Centro-Nord: prima in Liguria e Toscana e poi in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su settori della Toscana e gialla per Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori di Lombardia e della stessa Toscana. In Toscana, in particolare, l'allerta arancione riguarda soprattutto le aree della costa, dalla Versilia alla provincia di Livorno fino al Grossetano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Allerta arancione in Toscana e allagamenti a Genova: dove colpisce il maltempo

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Maltempo in Toscana, scatta l'allerta arancione. Ecco dove e quando - Firenze, 4 maggio 2025 – Torna il maltempo in Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l' allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 8 di domani, lunedì 5 maggio, fino alla mezzanotte.

Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-ovest - Firenze, 23 aprile 2025 – Prosegue in alcune zone della Toscana la fase di maltempo. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico.

