Spari da Israele durante la distribuzione di acqua a Gaza

Mai così tanti morti in poche ore nella Striscia di Gaza secondo la croce rossa, durante l'ultimo anno e con un nuovo round di negoziati, anche questa volta in Qatar, che sembra essersi ancora una volta arenato. Il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore è salito a 110 persone secondo fonti mediche locali, che indicano come obiettivi principali dell'Idf le zone residenziali, i campi profughi, i centri di raccolta di viveri. Almeno 34 dei palestinesi morti sarebbero stati uccisi a Rafah, mentre cercavano di ricevere gli aiuti distribuiti dalla Gaza Health Foundation, sostenuta da Stati Uniti ed Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spari da Israele durante la distribuzione di acqua a Gaza

L’esercito israeliano ha ammesso di aver ucciso un dipendente ONU durante un attacco nella Striscia di Gaza - L’esercito israeliano ha ammesso di aver ucciso l’operatore bulgaro delle Nazioni Unite ( ONU ) Marin Valev Marinov, nel corso di un attacco militare del mese scorso.

Devastazione a Nuseirat, colpita la moschea di Al-Faraj durante un attacco a Gaza - A Gaza, la popolazione locale si è riversata tra le macerie per constatare i danni provocati da un attacco che ha colpito la moschea di Al-Faraj, situata nella parte orientale del campo di Al-Nuseirat.

Papa Leone XIV si schiera con Gaza e contro il genocidio durante il regina Coeli: "Bambini, famiglie e anziani sopravvissuti ridotti alla fame" - Discorso di impatto su Gaza del neo pontefice, considerando anche che non ha citato gli ostaggi. In Piazza San Pietro oggi presente anche il presidente israeliano Herzog Papa Leone XIV si schiera con Gaza.

#inonda Gaza, spari sui civili in fila per il cibo. Il commento di Nicola Fratoianni: "Sembra una serie tv distopica, si divertono a sparare sui bambini che prendono la farina. Che cosa aspetta il governo italiano?". Vai su Facebook

Gaza, altri 27 morti nei raid di Israele: colpito anche un campo profughi. Sale a 110 il conto delle vittime di sabato - Gaza city è stata bersaglio di numerosi bombardamenti nel corso della notte e nelle prime ore del mattino di domenica: nella città principale della Striscia sono morte otto persone Almeno 27 palestine ... Lo riporta informazione.it

Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: almeno 27 morti, oltre 180 feriti - «I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio». Riporta leggo.it