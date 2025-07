Treni agosto sarà un mese nero per i viaggiatori

Viaggio più lungo, stesso prezzo. È il paradosso con cui dovranno fare i conti i vacanzieri che questa estate hanno deciso di viaggiare in treno. Sarà un agosto di passione per chi si sposterà usando la linea ferroviaria. A causa dei cantieri sulla linea dell’alta velocità, infatti, aumenteranno i tempi di percorrenza delle tratte più importanti della penisola. Sono lavori strutturali programmati da tempo nel periodo di chiusura delle scuole e di calo dell'utenza da parte dei pendolari che però trasformeranno in una odissea le ferie di tanti turisti che hanno già acquistato i biglietti e previsto coincidenze con navi e aerei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni, agosto sarà un mese nero per i viaggiatori

