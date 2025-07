Angelus 13 luglio Papa Leone XIV | C’è bisogno della rivoluzione dell’amore

Papa Leone XIV a Castel Gandolfo dove è in vacanza celebra la Messa e recita l’Angelus e dice: “c’è bisogno della rivoluzione dell’amore”. Il Santo Padre Leone XIV oggi, 13 luglio, ha celebrato la Santa Messa domenicale nella Parrocchia Pontificia San Tommaso da Villanova di Castel Gandolfo, a cui è seguita la recita dell’Angelus. Il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Angelus 13 luglio, Papa Leone XIV: “C’è bisogno della rivoluzione dell’amore”

Leone XIV, il primo giorno da Papa di Prevost: messa alle 11 in Cappella Sistina | Domenica l'Angelus - Il 12 maggio alle 10, come ormai da tradizione, il Pontefice americano incontrerĂ gli operatori dei media per un'udienza nell'Aula Paolo VI

Primo Angelus di Papa Leone XIV per il Regina Caeli in piazza San Pietro, il messaggio di Prevost ai fedeli - Nel primo discorso domenicale davanti a 100mila fedeli Papa Leone XIV chiede il cessate il fuoco a Gaza e ai giovani dice: "Non abbiate paura"

Pietro Orlandi a Papa Leone XIV: “Spero in un appello per la veritĂ su Emanuela durante Angelus” - Pietro Orlandi attraverso Fanpage.it lancia un appello a Papa Leone XIV al termine della sua prima celebrazione a San Pietro.

• ANGELUS Papa Leone XIV°, Piazza San Pietro, Domenica, 6 luglio 2025: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi (Lc 10,1-12.17-20) ci ricorda l'importanza della missione, a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo la propria vocazione e

Ultimo Angelus a San Pietro prima di andare a Castel Gandolfo. Papa Leone XIV all'Angelus:"Alla violenza delle armi si sostituisca la forza del dialogo".Il Pontefice,da oggi al 20 luglio,trascorrerà un periodo di riposo nella residenza papale di Castel Gandolfo

Castel Gandolfo, la parrocchia di San Tommaso: Pronti ad accogliere Papa Leone; Il Papa ai religiosi: pensate in grande la missione, l'umanità è una sola grande famiglia; Papa Leone XIV all'Angelus: «La Chiesa ha bisogno di discepoli innamorati, non di cristiani delle occasioni.

Papa Leone XIV a Castel Gandolfo celebra la Messa e recita l'Angelus con un invito speciale: "C'è bisogno della rivoluzione dell'amore"

Papa Leone primo Angelus a Castel Gandolfo. Augura buona domenica e ringrazia la cittadina papale per la bella accoglienza - Castel Gandolfo primo Angelus sotto una pioggia battente iniziata a cadere alle 11. Da msn.com