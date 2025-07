Tragedia in stazione donna travolta e uccisa dal treno

UUna donna di 54 anni è stata travolta e uccisa da un treno in stazione a Vittuone (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di domenica 13 luglio.Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polfer. 🔗 Leggi su Milanotoday.it