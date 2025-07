Armeno mette in vendita uno scuolabus

Mezzo in alienazione. Il Comune di Armeno mette in vendita lo scuolabus, un Iveco A50E429A con una base d'asta di 2.500 euro. Sarà possibile fare domanda fino alle 12 del prossimo 6 agosto al Comune di Armeno. Sul sito del Comune tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: armeno - mette - vendita - scuolabus

Armeno mette in vendita uno scuolabus.

Padre mette in vendita il voto per avere un accompagnatore sullo scuolabus - L'uomo, residente a Schiavi di Abruzzo, chiede soldi per recuperare i fondi necessari a pagare un accompagnatore sullo scuolabus dei piccoli che ogni giorno ... Secondo fanpage.it

Padre mette in vendita il voto per avere un accompagnatore sullo scuolabus - Così un genitore esasperato ha deciso, per provocazione, di mettere in vendita il suo voto per ottenere il soldi per assumere un accompagnatore per lo scuolabus. Da quotidiano.net