Passione rapace | falchi gufi e civette incantano sempre più italiani

Falchi pellegrini. Barbagianni. Ma anche civette e gufi. Rapaci che incantano sempre di più giovani e donne. Persone che si aggiungono alle già nutrite file degli appassionati di falconeria in Italia, che secondo stime non ufficiali ammontano a diverse migliaia. Un boom silenzioso che va in atto nei circoli – circa 100 in tutto il Paese – dove aquile e falchi sono i protagonisti assoluti, in memoria di tempi antichissimi. La pratica della falconeria italiana è stata riconosciuta nel 2016 dall’Unesco come Patrimonio culturale intangibile dell’Umanità , e vanta origini antichissime. «In Italia il massimo esponente di questa nobile pratica è stato l’imperatore Federico II di Svevia, che nel XIII secolo scrisse il trattato De arte venandi cum avibus, considerato un capolavoro della letteratura sulla falconeria», spiega Fabrizio Piazza, presidente dell’Associazione nazionale Circolo falconeria maestra che raggruppa oltre 100 falconieri italiani selezionati e partecipa a manifestazioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

