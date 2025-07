Il centrosinistra che non c’è più L’opinione di Merlo

Credo si possa dire con relativa tranquillità e sicurezza senza tema di essere smentiti. E cioè, la coalizione di centrosinistra oggi non c’è più. È stata sostituita, nel frattempo, dalla coalizione di sinistra e progressista. Tutt’altra cosa rispetto al passato. E questo per una ragione talmente semplice che non richiede neanche di essere approfondita. Il centrosinistra esiste nella misura in cui c’è un centro riformista e di governo che si allea con una sinistra altrettanto riformista e di governo. Una condizione che, da ormai molto tempo, è stata adesso del tutto archiviata al punto che lo stratega del “campo largo”, Bettini, ha ritagliato per il futuro Centro nella coalizione una “tenda” sotto cui rifugiarsi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il centrosinistra che non c’è più. L’opinione di Merlo

