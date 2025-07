America’s Cup Nappi Lega | si renda pubblico progetto impedire errori nello smaltimento materiale colmata Bagnoli

Nappi (Lega): “Soluzione dannosa per il porto e insufficiente per Bagnoli. Si faccia chiarezza sul progetto per l’America’s Cup”. “In queste ore è in ballo il futuro non solo di Napoli ma di tutta la Campania, anche dal punto di vista economico. La soluzione, di cui sentiamo parlare da giorni, di utilizzare la residua capienza delle casse di colmata del porto di Napoli per i materiali di un dragaggio dell’area Bagnoli-Coroglio, rappresenta un errore gravissimo. Da un lato, questa soluzione non solo impedirebbe gli escavi nello scalo marittimo partenopeo per avere fondali piĂą profondi ed adeguati alle navi commerciali ma addirittura li renderebbe ancora piĂą ridotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: bagnoli - america - nappi - lega

Bradisismo, Bagnoli va in piazza: "Altro che Coppa America, dove sono i soldi per non far crollare le case?" - Soluzioni immediate, risposte, progettualitĂ sull'area rivolta ai bisogni dei residenti e non a quelli degli speculatori.

America's Cup in Italia a Napoli nel 2027, basi a Bagnoli e regate davanti al lungomare tra Castel dell’Ovo e Posillipo - La Coppa America di vela arriva in Italia per la prima volta L'America's Cup si disputerà in Italia a Napoli, nel 2027.

Coppa America, Abodi: “Bagnoli ha convito team New Zeland” - “Bagnoli evidentemente rappresenta un elemento essenziale che ha convinto il team New Zeland e tutto sommato forse rappresenta la vera eredità .

Non lo diciamo noi della Lega, ma sono ancora i dati dell’Istat a certificare il fallimento dell’Amministrazione targata De Luca e Pd. La Campania è ultima in assoluto per obiettivi di sviluppo sostenibile: mancano politiche attive per il lavoro e per la formazione. Vai su Facebook

Nappi: «Altro che anti-Sud: la Lega oggi lavora per Napoli».

Napoli, America’s Cup. Nappi (Lega): “Si renda pubblico progetto, impedire errori nello smaltimento materiale colmata Bagnoli” - "In queste ore è in ballo il futuro non solo di Napoli ma di tutta la Campania, anche dal punto di vista economico. Scrive sciscianonotizie.it

Bagnoli, il riscatto con l’America’s cup: «Così siamo rinati» - «E chi per un verso, chi per l’altro, ci siamo tutti dentro». Segnala ilmattino.it