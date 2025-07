I rossoneri hanno ripreso le ricerche per un terzino sinistro dopo la fumata nera per Archie Brown: scopri tutti i nomi osservati dal neo direttore sportivo (Ansa) – SerieANews.com La ricerca per il terzino sinistro in casa Milan è immediatamente ripartita. Le ultime ore per i rossoneri sono state concitate e snervanti. Il club, infatti, aveva praticamente chiuso per l’arrivo di Archie Brown, classe 2003 del Genk che era destinato a giocare in Italia nella prossima stagione. Un colpo che sembrava praticamente fatto e che invece è saltato a sorpresa. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Milan, riparte il casting per il dopo Theo: i nomi osservati da Tare. C'è anche un profilo dall'Arabia