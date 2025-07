Tour de France nona tappa | percorso e favoriti

Tour de France, nona tappa pianeggiante e senza Gran premi della montagna: il percorso ed i favoriti dell’appuntamento odierno Il Tour de France parla italiano. O meglio, l’ha fatto ieri grazie a Jonathan Milan che ha spezzato un digiuno che durava addirittura da sei anni. In giallo, manco a dirlo, c’è sempre Tadej Pogacar, il favorito numero uno per la vittoria della corsa a tappe. E’ però giĂ tempo di archiviare il successo tricolore per concentrarsi per la nona tappa della Grande Boucle. Oggi domenica 13 luglio si va da Chinon a Châteauroux in una tappa che non dovrebbe dare scossoni alla classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: tour - france - nona - tappa

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Nona Tappa https://ift.tt/KM48mYl Vai su X

Col successo di Ben #Healy un irlandese torna a vincere una tappa al Tour de France dopo 4 anni 9 mesi 20 giorni (20 settembre 2020) da Sam Bennett #TDF2025 Vai su Facebook

Tour, 9^ tappa LIVE: Milan a caccia del bis; Tour de France, la nona tappa Chinon-Châteauroux: il percorso e dove seguirla in tv; Dove vedere in tv la nona tappa del Tour de France 2025, la Chinon-Chateauroux.

Tour de France 2025, la tappa di oggi: Chinon – Châteauroux. Altra possibile volata - Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9. Scrive sport.virgilio.it

LIVE Tour de France, nona tappa da Chinon a Chateauroux: Milan punta alla doppietta - Dopo la storica vittoria di Jonathan di ieri si torna in sella al Tour de France: il friulano può clamorosamente puntare alla doppietta in un'altra tappa per sprinter ... Segnala gazzetta.it