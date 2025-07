Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese | Compleanno da principessa per Luna Marì

Dalla torta Barbie alla presenza di Elsa, ecco come Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno reso indimenticabile il quarto compleanno della figlia Luna Marì Luna Marì ha spento 4 candeline in Sardegna con una festa che sembrava uscita da una favola moderna. Belen Rodriguez non ha lasciato nulla al caso, trasformando una villa affacciata sulla Costa Smeralda in un regno rosa a metà tra Barbie e Frozen. Antonino Spinalbese, arrivato sull’isola apposta, non ha perso un attimo di questa giornata speciale, dimostrando quanto conti per entrambi il loro ruolo di genitori. Tra gonfiabili giganti che sbucavano sul prato e palloncini ovunque, la piccola Luna si è scatenata con i suoi amici, contagiandoli con il suo entusiasmo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

