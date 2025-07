Moto2 | Tony Arbolino cade al Sachsenring vince Deniz Oncu

Sfuma nella ghiaia il sogno di Tony Arbolino. Il pilota italiano, apparso in buono spolvero nel weekend, ha finito anzitempo il GP della Germania, atto numero dodici del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena presso l’iconico circuito del Sachsenring. Un vero peccato per il centauro in forza alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, già molto lesto in partenza quando, approfittando delle sportellate tra Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), è balzato in testa, cercando di difendersi dagli attacchi degli avversari. A mettergli il bastone tra le ruote sono stati però Deniz Oncu (Red Bull TTM Ajo) e Barry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO), due profili con cui il nativo di Garbagnate Milanese ha lottato metro su metro, fino ad uscire di scena al settimo giro quando, in curva 12, ha perso l’anteriore proprio durante un testa a testa con Baltus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Tony Arbolino cade al Sachsenring, vince Deniz Oncu

