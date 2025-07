Carabinieri sventano truffa a un' anziana e acciuffano due malfattori dopo inseguimento

I carabinieri sventano una truffa ai danni di un'anziana e arrestano due persone. Accade a Formicola dove la campagna informativa ha dato i suoi frutti ed evitato conseguenze peggiori. Tutto comincia quando ai centralini del 112 viene segnalato un tentativo di truffa con la tecnica del finto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Due arresti dai carabinieri per la truffa del falso carabiniere a Rosignano Marittimo - ROSIGNANO MARITTIMO – Due arresti per la truffa del falso carabiniere a Rosignano Marittimo. I c arabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Livorno – Sezione operativa, nell’ambito di attività di servizio orientate a contrastare l’odioso fenomeno delle truffe, soprattutto quelle ai danni di anziani e fasce deboli, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini del napoletano, di 27 e 28 anni, individuati quali presunti autori di un tentativo di truffa perpetrata con la nota tecnica del finto carabiniere ai danni di un’anziana di Rosignano Marittimo.

Denunciato per truffa un uomo di 72 anni; si fa pagare per l’acquisto on line di un articolo per auto mai recapitato all’acquirente. Il raggiro ha fruttato 150 euro. L’intervento dei carabinieri di Sezze - Un uomo di 72 anni, residente in provincia di Acerra (NA), è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Sezze per il reato di truffa.

Truffa il venditore di un motociclo con i codici del bancomat: denunciato dai carabinieri - LIVORNO – Ancora truffe on line in Toscana. I carabinieri della stazione di Ardenza, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato un quarantenne originario del sud Italia, gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un uomo del posto.

CARABINIERI SVENTANO UNA TRUFFA AI DANNI D’ANZIANA ULTRA 90ENNE - Genzano di Lucania, il finto militare a casa della vittima trova quelli veri: tratti in arresto due uomini di origini campane - https://lecronachelucane.it/2025/07/05/carabinieri-svent Vai su X

CARABINIERI SVENTANO UNA TRUFFA AI DANNI DI UN’ANZIANA. In arresto due uomini di origine campana Vai su Facebook

Sventate truffe del “finto incidente” a Penne e Spoltore: due denunce - Due donne scoperte a tentare di raggirare vittime con la storia del "finto incidente". Scrive abruzzo.cityrumors.it

Carabinieri sventano truffa: due campani arrestati ad Acerenza - Un falso maresciallo dei carabinieri ha chiesto ad una anziana una somma di denaro al fine di evitare presunte conseguenze penali per le figlie ... Lo riporta basilicata24.it