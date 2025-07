Mondiale per Club | ecco la cifra finale incassata dall’Inter

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG mette in palio un premio complessivo che supererà i 100 milioni di euro per il vincitore. Il solo approdo all’ultimo atto ha già fruttato 97,7 milioni di euro al club parigino e poco meno, 95,7 milioni, ai londinesi. A questi si aggiungeranno altri 9 milioni per chi alzerà il trofeo al MetLife Stadium di New Jersey, garantendo così a uno dei due club un bottino superiore ai 100 milioni. Per il PSG si tratterebbe di un nuovo tesoro dopo gli oltre 140 milioni incassati con la vittoria della Champions League. Il Chelsea, invece, potrebbe portare a casa una cifra quasi sette volte superiore ai 15 milioni ottenuti con la vittoria in Conference League a maggio, senza contare gli introiti derivanti da sponsor, merchandising e diritti commerciali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

