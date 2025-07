La morte di¬† Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita soffocato dalla sabbia a¬† Montalto di Castro, ha scosso profondamente la comunit√† locale e non solo. Sebbene il padre del giovane non sia accusato direttamente di alcun crimine, la legge impone che venga formalmente iscritto nel registro degli indagati. Questo atto √® necessario per permettere l‚Äôautopsia e chiarire ogni dettaglio sulla morte del giovane. Il padre di Riccardo, quindi, √® stato indagato per¬† omicidio colposo, un atto dovuto, come sottolineato dal procuratore di Civitavecchia,¬† Alberto Liguori, che ha scelto di mantenere il massimo riserbo per rispetto della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Riccardo morto sepolto dalla sabbia: padre indagato per omicidio colposo