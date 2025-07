Altro che crisi | il bacio social tra Elodie e Iannone zittisce le voci sul presunto ritorno con Marracash – La foto

Elodie ha scelto la via più semplice e più efficace per mettere a tacere le voci di crisi, che circolano da settimane, con il compagno Andrea Iannone: la cantante ha pubblicato una foto sulle storie Instagram mentre è sul letto con il compagno e si scambiano un bacio. Lo scatto ha subito fatto il giro del web e dei social, spazzando via in un attimo settimane di pettegolezzi, ipotesi e indiscrezioni. Nella foto, Elodie sorride mentre accarezza il volto del compagno. Intimità e complicità che sembrano smentire clamorosamente la narrativa costruita intorno a loro nelle ultime settimane. Nessuna dichiarazione, nessuna intervista: solo una storia Instagram. 🔗 Leggi su Open.online