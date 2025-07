Vittuone (Milano), 13 luglio 2025 – Circolazione ferroviaria bloccata per tutta la mattinata oggi 13 luglio sulla linea Milano-Torino all’altezza di Vittuone per l’investimento di una donna di 54 anni  lungo i binari. L’incidente si è verificato intorno alle 9 e 40 all’interno dell’area della stazione della cittadina dell’hinterland milanese. Treni bloccati sulla linea suburbana 6 che collega Novara a Milano, stessi disagi per i servizi interregionali fra Lombardia e Piemonte.  Cos’è successo . La vittima è stata travolta dal convoglio partito da Torino alle 7 e 54 e diretto a Milano Centrale, che non ferma a Vittuone e che quindi procedeva a velocitĂ sostenuta in direzione di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donna travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone, corse cancellate e ritardi sulla Milano-Torino