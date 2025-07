Montalto di Castro il padre di Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia è indagato per omicidio colposo

Secondo quanto diffuso da La Repubblica e il Corriere della Sera, si tratta di un'iscrizione nel registro degli indagati che per la procura √® un atto dovuto per consentire di disporre l'autopsia sul corpo del 17enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Montalto di Castro, il padre di Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia √® indagato per omicidio colposo

In questa notizia si parla di: montalto - castro - padre - riccardo

"Montalto di Castro sta puntando tutto sulla cultura dello sballo" - "Una piazza piena di vita è una piazza sicura". Lo afferma l'ex sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, dopo che nella serata di Pasquetta una lite tra due gruppetti di giovani ha richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario alla marina.

"Montalto di Castro sta puntando tutto sulla cultura dello sballo" - "Una piazza piena di vita è una piazza sicura". Lo afferma l'ex sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, dopo che nella serata di Pasquetta una lite tra due gruppetti di giovani ha richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario alla marina.

Cocaina e hashish a Montalto di Castro: i Carabinieri arrestano 2 uomini - Nello scorso fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Tuscania hanno concluso una nuova operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro: il padre indagato per omicidio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/13/news/riccardo_boni_morto_sabbia_montalto_di_castro_padre_indagato_omicidio-424728459/?rss&ref=twhl… Vai su X

Aveva scavato una grande buca sulla spiaggia, ma le pareti gli sono crollate addosso seppellendolo. √ą stato inghiottito dalla sabbia il diciassettenne romano Riccardo B. in vacanza a Montalto di Castro, insieme al padre e ai fratelli pi√Ļ piccoli. La tragedia √® av Vai su Facebook

Montalto di Castro, Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia: il padre indagato per omicidio; Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro: il padre indagato per omicidio; Riccardo Boni morto in una buca nella sabbia a Montalto di Castro, il padre indagato per omicidio colposo.

Per la morte di Riccardo Boni sotto la sabbia è stato indagato il padre per omicidio colposo - Per la Procura di Civitavecchia si tratta di un atto dovuto per potere appurare la catena di eventi che ha portato alla morte del 17enne, seppellito in ... Da fanpage.it

Montalto, Riccardo muore sepolto nella sabbia: il padre è indagato per omicidio colposo - La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto soffocato sotto la sabbia in una spiaggia libera di Montalto di Castro. Scrive msn.com