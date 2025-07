Juventus Women Bellucci saluta il bianconero | UFFICIALE la cessione al Napoli

È una Juventus Women decisamente attiva sul mercato, che in poco tempo ha chiuso diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni è infatti arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Matilde Pavan, che dovrebbe essere girata in prestito al Como, mentre proprio ieri è stata comunicata la cessione a titolo temporaneo di Sofia Bertucci, che disputerà la stagione 20252026 con la maglia del Parma. Nella giornata di oggi invece la società bianconera ha portato a termine una nuova operazione in uscita, con Melissa Bellucci che lascia definitivamente la Juventus Women. Dopo i prestiti delle ultime stagioni, prima alla Fiorentina e poi al Napoli, il cartellino della centrocampista classe 2001 è passato proprio nelle mani delle partenopee, con le quali nella scorsa stagione ha messo a segno una rete. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Women, Bellucci saluta il bianconero: UFFICIALE la cessione al Napoli

