Napoli si sogna la Lu-Lu | passi avanti per Lucca l' alter ego di Lukaku

Napoli, 13 luglio 2025 - La prossima in casa Napoli sarà una settimana chiave. Dal raduno di Castel Volturno, fissato per il 15 luglio, alla partenza direzione Dimaro dopo due giorni, ma non solo: il mercato, infatti, entrerà nella fase più calda sia in entrata che in uscita. Per il primo ambito, a meno di colpi di scena, si attendono le ufficialità di Noa Lang e Sam Beukema, magari già per la giornata di lunedì, mentre nell'altro caso si lavora tuttora in maniera spasmodica alla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. Si tratta di vicende tutte vicine alla risoluzione positiva ma per quali, allo stesso tempo, manca ancora qualcosa per la fatidica fumata bianca, che invece sembra ancora più vicina per Lorenzo Lucca, sempre più vicino a vestirsi d'azzurro dopo un corteggiamento lungo e reciproco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, si sogna la Lu-Lu: passi avanti per Lucca, l'alter ego di Lukaku

