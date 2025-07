Vlahovic c’è il comunicato | trovata la nuova squadra

Via dai bianconeri, il bomber serbo cambia maglia: la soluzione al rebus di calciomercato si avvicina In questo momento, è uno dei casi di calciomercato più scottanti, destinati ancora a far discutere. Tra la Juventus e Dusan Vlahovic si è giunti ormai alla rottura definitiva. E il muro contro muro rischia di condizionare il mercato bianconero. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Niente rinnovo, tanto meno a cifre ribassate, per ora diverse destinazioni rifiutate, la volontà del serbo sembra quella di andare a scadenza del contratto a fine stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic, c’è il comunicato: trovata la nuova squadra

In questa notizia si parla di: vlahovic - comunicato - trovata - squadra

Infortunio Vlahovic, il serbo può recuperare per la sfida contro la Lazio? Parola a Tudor che ha comunicato un aggiornamento molto chiaro! L’annuncio - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Vlahovic, nel corso della conferenza stampa pre Lazio Juve Igor Tudor si è espresso sulle condizioni del serbo: le sue parole.

ATTACCO DURISSIMO ALLA #JUVENTUS E A #COMOLLI Intervenuto ai microfoni di 'Radio Radio', Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così dei bianconeri in relazione alla vicenda #Vlahovic e al suo possibile passaggio al #Milan Che ne pensate? Vai su Facebook

Mercato Juve, il nodo resta il futuro di Vlahovic; Yildiz trascina la Juve, Wydad Casablanca ko. In gol anche Vlahovic; Numeri Juve impietosi, Vlahovic con troppo ego: ha rimproverato Yildiz. Non si fa così.

Juventus, infortunio Vlahovic: il comunicato sulle condizioni - MSN - Infortunio per Dusan Vlahovic: l'attaccante della Juventus non è al meglio, dopo la trasferta di Parma persa per 1- Come scrive msn.com

Thiago Motta, emergenza continua: Vlahovic, McKennie e Douglas ... - MSN - La squadra (come da comunicato stampa) ha svolto, dopo la solita fase iniziale di riscaldamento, esercizi in campo con focus sul possesso palla. Si legge su msn.com