Il padre del 17enne morto sotto la sabbia a Montalto di Castro è indagato per omicidio colposo

Il padre di Riccardo?Boni – il diciassettenne morto giovedì scorso a Montalto?di?Castro dopo essere rimasto sepolto nella buca di sabbia che stava scavando – risulta ora iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Lo riporta il Corriere della Sera La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo a titolo precauzionale: l’ipotesi di reato serve a valutare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il padre del 17enne morto sotto la sabbia a Montalto di Castro è indagato per omicidio colposo

