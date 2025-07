MX2 Andrea Adamo torna sul podio ed è 2° in gara-1 nel GP di Finlandia! Vince De Wolf 6° Laengefelder

Kay De Wolf si conferma in grande spolvero questo weekend sulla sabbia del KymiRing a Iitti e, dopo aver centrato la pole imponendosi nella Qualifying Race del sabato, vince anche la prima manche domenicale di MX2 per il Gran Premio di Finlandia 2025, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale Motocross. L’olandese dell’Husqvarna è venuto fuori alla distanza con un ritmo eccezionale, effettuando il sorpasso decisivo per il successo dopo meno di dieci minuti su Andrea Adamo e gestendo poi la sua leadership senza esagerare, anche con l’obiettivo di risparmiare energie preziose verso gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Andrea Adamo torna sul podio ed è 2° in gara-1 nel GP di Finlandia! Vince De Wolf, 6° Laengefelder

