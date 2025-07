Il gioco Wordle rappresenta una sfida quotidiana di indovinelli linguistici, in cui i partecipanti devono scoprire una parola di cinque lettere attraverso una serie di tentativi. La sua popolarità ha portato alla creazione di numerosi archivi con le risposte passate e strategie per migliorare le performance. In questo approfondimento si analizzano tutte le soluzioni fornite nel mese di luglio 2025, con un focus sulle risposte più recenti e sugli strumenti utili per affrontare al meglio questa sfida giornaliera. tutte le risposte wordle di luglio 2025. dal più recente al più antico. Per chi desidera conoscere tutte le risposte del mese corrente, ecco l’elenco completo delle soluzioni dal più recente al più vecchio: 13 luglio #1485 GNOME 12 luglio #1484 EXILE 11 luglio #1483 BRAND 10 luglio #1482 JUMPY 9 luglio #1481 NOVEL 8 luglio #1480 DREAD 7 luglio td>#1479 STILT 6 luglio #1478 ATRIA 5 luglio #1477 BALER 4 luglio #1476 CURVE 3 luglio #1475 POPPY 2 luglio #1474 INCUR 1° luglio #1473 MOLDY L’archivio delle risposte è utile per i giocatori che vogliono verificare rapidamente la soluzione del giorno o prepararsi alle sfide future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Storia di Wordle: risposta di oggi e parole passate