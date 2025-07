Escherichia Coli in Sardegna scatta il divieto di balneazione | ecco dove e cosa è il batterio

In Sardegna è scattato un divieto temporaneo di balneazione in uno dei tratti di costa piĂą noti del nord dell’isola: La Licciola, a Santa Teresa Gallura. A imporre lo stop è stata un’ordinanza sindacale emessa l’11 luglio 2025, in seguito a una segnalazione dell’Arpas, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. La presenza di Escherichia Coli. Il motivo? Un’eccessiva concentrazione di Escherichia Coli rilevata nelle acque durante un campionamento eseguito l’8 luglio. Secondo i dati forniti dal laboratorio di Sassari, i valori hanno superato i limiti previsti dalla normativa: 885 unitĂ per 100 ml (quando il massimo consentito è 500) per l’Escherichia Coli e 137 per gli enterococchi intestinali, comunque entro i parametri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Escherichia Coli in Sardegna, scatta il divieto di balneazione: ecco dove e cosa è il batterio

Escherichia coli ed enterocchi oltre i limiti, scatta un divieto di balneazione - Divieto di balneazione in un tratto di mare di Pescara a causa del superamento dei parametri di legge.

Muore al sesto mese di gravidanza. L’avvocato: “Forse infezione da escherichia coli causata da un formaggio” - All’ospedale Santa Chiara di Trento, una donna di 39 anni è morta in sala parto al sesto mese di gravidanza, forse a causa di una sepsi fulminante.

"Operazione fiumi": allarme escherichia coli - Dopo la prima data in Polesine, “Operazione fiumi” sbarca oggi 18 maggio a Fontaniva, lungo il fiume Brenta.

