Esce di casa e non fa ritorno a casa | ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche

Arezzo, 13 luglio 2025 - Una anziana donna era scomparsa a Rassina, in provincia di Arezzo. Di lei si erano perse le tracce dopo che era uscita di casa, e purtroppo questa mattina, domenica 13 luglio, è stata ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche. L’anziana era uscita dalla propria abitazione e non vi aveva fatto più ritorno. Sul posto, per coadiuvare le ricerche, sono giunti anche i volontari della Protezione Civile e i carabinier i, che si sono messi sulle tracce della donna. I vigili del fuoco hanno anche attivato una squadra del distaccamento di Bibbiena, l’Ucl (Unità di Comando Locale) come posto di comando avanzato, personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (Tas). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esce di casa e non fa ritorno a casa: ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche

In questa notizia si parla di: casa - ricerche - ritorno - ritrovata

Si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce, l'allarme lanciato dal marito: ricerche in corso. Trovata la bicicletta vicino al fiume Reghena - CINTO CAOMAGGIORE - Momenti di profonda apprensione per le sorti di una donna di 71 anni, residente a Cinto Caomaggiore ma originaria di Fossalta di Portogruaro, scomparsa nella.

Anziano esce di casa e scompare. Ritrovato dopo lunghe ore di ricerche - È stato ritrovato nella tarda serata di oggi, 6 maggio, Roberto "Berto" Massai, che da stamattina si è allontanato da casa propria non dando più notizie di sé.

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Terminate ricerche arma in canale. LIVE - Il 37enne è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Le perquisizioni sono scattate non solo a casa dell'uomo, ma anche nelle abitazioni dei suoi genitori e di due suoi amici.

NONANTOLA: DONNA SCOMPARSA, RICERCHE IN CORSO Renata, scomparsa da ieri pomeriggio Una donna di Nonantola, di nome Renata, è uscita di casa nel pomeriggio di giovedì 10 luglio e non ha più fatto ritorno. È stata vista l’ultima volta all Vai su Facebook

Esce di casa e non fa ritorno a casa: ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche; Ritrovata la donna scomparsa da ieri pomeriggio, individuata a Gaggio; Lucca, ritrovata la donna che era scomparsa: ha fatto ritorno a casa.

Esce di casa e non fa ritorno a casa: ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche - La zona era stata perlustrata palmo a palmo anche con l'ausilio di droni e unità cinofile ... Scrive lanazione.it

Donna di 92 anni dispersa nell'aretino. Ritrovata stamattina priva di vita - I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti, ieri sera, a Rassina per la ricerca di una donna di 92 anni dispersa. Segnala gonews.it