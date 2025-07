Questura di Salerno il Comune e l’ARCI | lunedì la firma del protocollo d’intesa

Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì 14 luglio, alle ore 11.30, nella Sala Giunta (Palazzo di CittĂ , via Roma), verrĂ siglato un protocollo di intesa tra la Questura di Salerno, il Comune di Salerno e l’ARCI Salerno. Interverranno: il Questore Giancarlo Conticchio, il Sindaco Vincenzo Napoli e la Presidente Arci, Barbara Candela. L’ARCI Salerno Aps, soggetto gestore dello sportello “TamTam” del Comune di Salerno, collaborerĂ con la Questura per fornire una corretta informativa ai richiedenti protezione internazionale che intendono presentarsi spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione per consentire il loro primo accesso in Questura, attraverso l’assistenza alla prenotazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Questura di Salerno, il Comune e l’ARCI: lunedì la firma del protocollo d’intesa

In questa notizia si parla di: salerno - arci - questura - comune

