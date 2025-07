Cosa mettere in spiaggia al posto del solito pareo? Ecco cinque look facili da replicare e assolutamente di tendenza

C ome vestirsi in spiaggia, per un aperitivo o per bere un drink in riva al mare? Ecco cinque look da spiaggia semplici e di tendenza da replicare, per non indossare sempre il solito pareo. Abito in pizzo trasparente Un abito in pizzo trasparente, collane rétro e sabbia sotto i piedi per l’estate boho glam di Dakota Johnson. Leggi anche › Manuale per tipe da spiaggia: 16 look da mare per non arrivare impreparate Bikini a pois e gonna ricamata Top del bikini a pois e gonna ricamata: un look da mare di Sézane che unisce femminilità e comfort. Abito a righe e foulard in vita L’abito a righe si abbina a sandali flat e foulard in vita al posto della cintura, tra etno e vacanza chic. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosa mettere in spiaggia al posto del solito pareo? Ecco cinque look facili da replicare e assolutamente di tendenza

