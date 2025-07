Concorso Frantoio il Mandorlo 2025 il migliore olio? Sono 12 i vincitori

Firenze, 13 luglio 2025 – Sono dodici i premiati al concorso Lino Lonari 2025 per il miglior olio del Frantoio il Mandorlo di via Bolognese a Firenze. Un premio che giunge all’ ottava edizione e coinvolge ogni anno piĂą partecipanti tra produttori professionisti e amatoriali; ed è una medaglia d’onore sempre piĂą ambita tra i produttori fiorentini, visti i crescenti riconoscimenti dell’azienda di Trespiano, non solo in terra medicea per le prestigiose classificazioni Enolia ottenute negli anni, ma anche a livello internazionale: Berlino, New York, Atene e Londra giusto per citare quelle degli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso Frantoio il Mandorlo 2025, il migliore olio? Sono 12 i vincitori

