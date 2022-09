Roma, Dybala rientra nella Capitale: oggi test a Trigoria per valutare le condizioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora in dubbio la presenza di Paulo Dybala nella gara contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18:00. L’argentino è tornato nella Capitale con un volo diretto da New York, atterrato intorno alle 6:45, ha successivamente svolto dei controlli a Trigoria: si capirà nelle prossime se potrà esserci dal primo minuto contro i nerazzurri, dopo il piccolo disturbo muscolare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora in dubbio la presenza di Paulogara contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18:00. L’argentino è tornatocon un volo diretto da New York, atterrato intorno alle 6:45, ha successivamente svolto dei controlli a: si capirà nelle prossime se potrà esserci dal primo minuto contro i nerazzurri, dopo il piccolo disturbo muscolare. SportFace.

