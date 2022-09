Regionali Lombardia, Moratti: "In campo con una rete civica, ma aspetto risposta dal centrodestra" (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Con Fontana c'era un impegno a un passaggio di testimone a fine legislatura', ha detto la vice presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Con Fontana c'era un impegno a un passaggio di testimone a fine legislatura', ha detto la vice presidente della ...

lorepregliasco : Tra l'altro nel 2018 in Lombardia e Lazio si votava anche per le Regionali, eppure sono due delle regioni in cui l'… - AmbaAradam : RT @ALEKSAN27417214: @roseohara78 @giogio196969 E contemporaneamente vietano di bruciare legna per scaldarsi (leggi regionali Lombardia, Em… - MSator : RT @ALEKSAN27417214: @roseohara78 @giogio196969 E contemporaneamente vietano di bruciare legna per scaldarsi (leggi regionali Lombardia, Em… - MediasetTgcom24 : Regionali Lombardia, Moratti: 'In campo con una rete civica, ma aspetto risposta dal centrodestra' #letiziamoratti… - emily77queen : RT @ALEKSAN27417214: @roseohara78 @giogio196969 E contemporaneamente vietano di bruciare legna per scaldarsi (leggi regionali Lombardia, Em… -