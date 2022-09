Milano - Area B, scontro aperto tra il sindaco e la Regione: Sala esclude rinvii (Di giovedì 29 settembre 2022) Si alza il livello dello scontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'oggetto del contendere sono i controversi divieti per l'Area B, che dal primo ottobre precluderanno l'accesso a quasi tutto il territorio comunale anche ai diesel Euro 5. Alla richiesta di Fontana, appoggiata dall'Aci, di aprire un tavolo di confronto per stabilire una proroga ("individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento è una scelta di buon senso per non danneggiare migliaia di cittadini e imprese in questa fase economicamente complicata"), il primo cittadino meneghino ha replicato in modo piccato e battagliero: "Rispondo che i rinvii non sono nel mio stile perché sto facendo esattamente quello che ho ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Si alza il livello dellotra ildi, Giuseppe, e il presidente dellaLombardia, Attilio Fontana. L'oggetto del contendere sono i controversi divieti per l'B, che dal primo ottobre precluderanno l'accesso a quasi tutto il territorio comunale anche ai diesel Euro 5. Alla richiesta di Fontana, appoggiata dall'Aci, di aprire un tavolo di confronto per stabilire una proroga ("individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento è una scelta di buon senso per non danneggiare migliaia di cittadini e imprese in questa fase economicamente complicata"), il primo cittadino meneghino ha replicato in modo piccato e battagliero: "Rispondo che inon sono nel mio stile perché sto facendo esattamente quello che ho ...

