Letizia di Spagna, giacca che fa dimagrire e tacchi da infarto (Di giovedì 29 settembre 2022) Se c’è una cosa per cui è famosa Letizia di Spagna, sono i suoi look da working girl. La Reina ha sfoggiato il suo tailleur pantaloni grigio antracite e ha lasciato tutti senza fiato. Merito anche dell’accessorio ad alta seduzione, le scarpe in plexiglass con tacco killer, firmate Steve Madden. Letizia di Spagna, camicia bianca mania Letizia di Spagna è stata parecchio impegnata dopo aver partecipato ai funerali di Elisabetta II. Ha indossato look sensazionali tra cui un magnifico abito rosso da cocktail, firmato Zara, che costa solo 139 euro. Anche se pare sia andato già sold out. Per gli outfit da giorno, Donna Letizia è famosa nel saper valorizzare capi che ha già indossato svariate volte. Un esempio su tutti, la longuette celeste del potere di Hugo Boss che ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Se c’è una cosa per cui è famosadi, sono i suoi look da working girl. La Reina ha sfoggiato il suo tailleur pantaloni grigio antracite e ha lasciato tutti senza fiato. Merito anche dell’accessorio ad alta seduzione, le scarpe in plexiglass con tacco killer, firmate Steve Madden.di, camicia bianca maniadiè stata parecchio impegnata dopo aver partecipato ai funerali di Elisabetta II. Ha indossato look sensazionali tra cui un magnifico abito rosso da cocktail, firmato Zara, che costa solo 139 euro. Anche se pare sia andato già sold out. Per gli outfit da giorno, Donnaè famosa nel saper valorizzare capi che ha già indossato svariate volte. Un esempio su tutti, la longuette celeste del potere di Hugo Boss che ha ...

