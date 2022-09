Le scelte dei consumatori per risparmiare su gas e luce (Di giovedì 29 settembre 2022) Oltre a provare a consumare di meno, possono scegliere in base alle proprie abitudini di consumo e optare per una tariffa a tasso fisso o indicizzato Leggi su ilpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Oltre a provare a consumare di meno, possono scegliere in base alle proprie abitudini di consumo e optare per una tariffa a tasso fisso o indicizzato

marattin : A Confartigianato in Alessandria, davanti a professionisti, imprenditori e cittadini. La politica ha perso credibil… - TeresaBellanova : Il voto è un diritto, l’espressione più alta della democrazia. Io ho votato, adesso, nella mia Lecce. Fatelo anc… - etheregasly : Ho letto solo due libri consigliati dal booktok e stamattina li ho ritrovati entrambi nella classifica dei 30 libri… - eccosilvia : RT @ziggymagenta_d: servire nel migliore e più onesto dei modi. Ma la sua voce non viene ascoltata. C'è un brusio di voci maschili, non aut… - dalpha423 : RT @LucaPicotti: Anni e anni di investimenti e scelte di politica energetica tedesca rischiano di essere definitivamente compromessi. Siamo… -