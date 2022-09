Istituita la Commissione Sportiva dell’ACI Napoli | tante novità tra cui un sito web

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Promuovere e sviluppare lo sport automobilistico nel nostro territorio è l’obiettivo prioritario della nuovadell’Automobile Club, presieduta dall’ing. Paolo Scudieri, numero uno dell’Anfia e dell’Adler Group oltre che grande appassionato di auto d’epoca e delle corse motoristiche, spesso vissute in prima persona nelle vesti di pilota. A tal fine, laappenarichiama, intorno ad un tavolo di studio e proposte, professionalità e competenze animate da un comune interesse: contribuire al rilancio dell’automobilismo sportivo, nel segno della legalità, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, combattendo il frequente fenomeno delle gare abusive, ovvero non autorizzate dalla Federazione ACI così come ...

MarcoBa57378939 : @repubblica Tu chiamala se vuoi... influenza. Spero proprio che verrà istituita una commissione d'inchiesta sulla g… - libriperduti1 : @AdrianaSpappa Penso che ogni italiano che abbia conservato, nonostante tutto, la propria salute mentale, si auguri… - cronachecampane : Istituita la Commissione Sportiva dell’ACI Napoli #acinapoli #commissione - FM44748127 : @rubino89987 @matteorenzi @CarloCalenda Se , come spero , verrà istituita la commissione sulla gestione del Covid l… - maurizio191060 : Può anche essere inquietante, anzi lo è. Però la costituzione non è giovanissima e già negli anni 70 si erano colti… -

ilmattino.it

Aderisce all'iniziativa,fin dal 2005 dallaEuropea, anche il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano che aprirà le sue porte dalle 18 alle 23:30 per ...Da allora sono passati diversi mesi e non si è saputo più nulla, né da parte dell'amministrazione comunale, né dalla stessa minoranza che aveva annunciato che lal'avrebberoe ... Sito web per l'automobilismo campano: istituita Commissione sportiva Aci Napoli Promuovere e sviluppare lo sport automobilistico nel nostro territorio è l’obiettivo prioritario della nuova Commissione Sportiva dell’Automobile Club Napoli, presieduta dall’ing. Paolo Scudieri, nume ..."Abbiamo avuto un finanziamento per la ristrutturazione e la digitalizzazione delle reti. Contiamo di ridurre le perdite, che attualmente si attestano al 60%, fino al 30% se non al 20%". (ANSA) ...